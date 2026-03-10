Тюменская студентка перевела мошенникам 3,6 млн рублей

13:38 10 марта 2026
За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 55 жителя региона, общая сумма похищенных денежных средств превысила 29 млн рублей. 

Больше всех за неделю потеряла студентка колледжа - в мессенджере МАХ под предлогом получения прибыли мошенники убедили ее перевести 3,6 млн рублей на предоставленные счета, сообщили в облпрокуратуре.

Прокуратура Исетского района организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.

