С начала года тюменцы сэкономили на кино больше 20 млн рублей

По данным ВТБ, активность пользователей Пушкинской карты в Тюменской области показала, что 45% трат по ней приходится на кинотеатры. За январь-февраль юные тюменцы купили билеты в кино более чем на 20 млн рублей, с использованием лимита программы и сэкономив средства семейного бюджета. Вместе с билетами на спектакли и музеи общая сумма превысила 45 млн рублей.

В регионе выдано 76,5 тысяч Пушкинских карт. Половиной из них пользуются 16-18-летние тюменцы – они самые активные. В отличие, например, от 23-летних, у них на руках всего 3 тыс. Пушкинских карт – это меньше 4%, хотя возможности программы помогают молодежи в экономии личных средств на развлечениях. А в целом в этом году жители Тюменской области могут потратить таким образом более 380 млн рублей на культурные мероприятия.