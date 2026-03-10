Тюменца арестовали за публикацию в телеграм-канале инструкций по сборке ВСУ

По обвинению в участии в террористическом сообществе в Тюмени арестовали местного жителя, который, по версии следствия, с февраля по апрель 2024 года принимал активное участие в деятельности террористической организации - как администратор закрытого Telegram-канала он размещал в интернете материалы иинструкции по созданию самодельных взрывных устройств. Данные материалы предназначались для возможного совершения терактов и диверсий, для пропаганды и оправдания терроризма, сообщили в СУ СК по Тюменской области.
Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками СУ СК России и РУ ФСБ России по Тюменской области. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При обысках у мужчины изъяли технические устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначены необходимые экспертизы.
