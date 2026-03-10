Ветераны СВО в Тюмени могут получить от 100 до 150 тысяч рублей за мастерство в профессии

В Тюменской области с 13 по 17 апреля пройдут региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", на региональном уровне победитель и призеры получат 150, 120 и 100 тысяч рублей, успех на федеральном уровне может принести 1 млн рублей.

Заявки принимаются на портале "Работа России" до 31 марта. В этом году есть новая номинация - "Второй старт". В нем могут участвовать представители разных профессий, начавшие работать по новой профессии или в новых условиях. Кроме того, участниками могут быть и те, кто после демобилизации вернулся на прежнее место работы, сообщили в информцентре правительства ТО.

Подробности по телефонам: +7 (3452) 42-61-29, +7 (3452) 42-63-14.