Сайфитдинов: служба судебных приставов укрепляет доверие людей к силе закона

Фото - https://r72.fssp.gov.ru

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие в заседании коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области, которое прошло в стенах регионального парламента.

Приветствуя собравшихся, спикер облдумы отметил, что служба судебных приставов является важной частью системы обеспечения конституционных прав граждан, исполнения порядка судопроизводства и судебных решений. Он подчеркнул, что управление вносит весомый вклад в укрепление социальной стабильности в регионе, повышает доверие людей к силе закона.

"Выполняя свой служебный долг, вы твердо стоите на страже справедливости, защищая интересы и права жителей нашего региона. Это требует от вас не только компетентности и глубоких знаний, но и особой выдержки, силы духа. Вы выполняете свою работу честно, добросовестно, профессионально и ответственно", - обратился к участникам коллегии Фуат Сайфитдинов.

Глава регионального парламента выразил уверенность, что сотрудники службы судебных приставов продолжат и дальше также эффективно обеспечивать соблюдение законности, отстаивать интересы государства и граждан. Он поблагодарил их за вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области и пожелал успешной работы.

На заседании начальник управления Кабдула Хайдаров доложил об итогах работы службы за 2025 год и планах на 2026 год. По его словам, деятельность управления направлена на обеспечение исполнения судебных и других актов, защиту прав и законных интересов граждан и организаций.

В 2025 году на исполнении у судебных приставов Тюменской области находилось более 1,7 млн исполнительных документов, взысканная сумма за год составила более 13 млрд рублей. Отдельное внимание уделялось защите и восстановлению прав несовершеннолетних: за прошедший год было окончено более 10 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов, а сумма взысканий составила почти 1,6 млрд рублей.

Помимо служебных обязанностей, сотрудники поддерживают участников СВО и их семьи. Кроме того, в управлении активно внедряются современные технологии. Один из примеров – виртуальный телефонный ассистент, с помощью которого можно получить информацию о наличии исполнительных производств, их текущем статусе и дальнейших шагах.

В работе коллегии также приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, глава города Тюмени Максим Афанасьев, председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, региональные омбудсмены, а также руководители различных ведомств.