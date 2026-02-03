Тюменские водолазы тренируются работать в ледяной воде

С 2 по 6 февраля на реке Тура в районе автомобильного моста по улице Челюскинцев проходят подводно-технические водолазные сборы спасателей — водолазов поисково-спасательной службы ГКУ ТО "ТОСЭР".

"На реке Тура установлена платка, подготовлена майна для проведения водолазных работ. Учебно-тренировочные сборы проходят в штатном режиме. Спасатели областной службы спасения оттачивают мастерство в проведении водолазных работ в зимний период", - информирует департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ТО.