Nordwind с конца апреля начет летать из Тюмени в Калининград

С 29 апреля авиакомпания Nordwind Airlines начинает выполнять регулярные полёты из аэропорта "Рощино" в Калининград.

Пока в авиакомпании планируют два рейса в неделю - по средам вылет из Тюмени в 08:10, по воскресеньям — в 09:10

Уточнить информацию о наличии и стоимости билетов можно у авиаперевозчика. Расписание рейсов и все направления, доступные в аэропорту, смотрите на сайте tjmport.ru