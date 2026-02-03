Рабочие повредили канализационный коллектор у ТюмГУ, движение на участке приостановлено до 12 февраля

Тюменский водоканал приступил к ремонту канализационного коллектора, в планах заменить около 100 метров трубопровода работам по улице Семакова между улицами Республики и Володарского, причиной внеплановых работ стало повреждение коллектора другой компанией.

Директор по производству компании "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков:

Сторонняя организация проводила работы методом горизонтально-направленного бурения и повредила канализационную сеть. Чтобы предупредить дальнейшее разрушение коллектора и не допустить провала дорожного полотна, проводим внеплановый ремонт.

Водоснабжение и водоотведение в этом районе останавливать не будут. Ограничения коснуться только транспорта - проезд по улице Семакова в границах улиц Республики – Володарского закрыт до 12 февраля.