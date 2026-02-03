Рабочие повредили канализационный коллектор у ТюмГУ, движение на участке приостановлено до 12 февраля

16:48 02 февраля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменский водоканал приступил к ремонту канализационного коллектора, в планах заменить около 100 метров трубопровода работам по улице Семакова между улицами Республики и Володарского, причиной внеплановых работ стало повреждение коллектора другой компанией.

Директор по производству компании "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков:

Сторонняя организация проводила работы методом горизонтально-направленного бурения и повредила канализационную сеть. Чтобы предупредить дальнейшее разрушение коллектора и не допустить провала дорожного полотна, проводим внеплановый ремонт.

Водоснабжение и водоотведение в этом районе останавливать не будут. Ограничения коснуться только транспорта - проезд по улице Семакова в границах улиц Республики – Володарского закрыт до 12 февраля.

Теги: Тюмень водоканал , ремонт
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2026