Тюменские депутаты проинспектировали уборку снега в городе и работу полигона

В этом году зима в Тюмени выдалась богатой на снегопады, это сказалось на росте обращений по поводу уборки дорог, улиц и дворов в городе. По вопросам от граждан депутаты Тюменской гордумы совместно с сотрудниками администрации города осмотрели ряд локаций и побывали на снежном полигоне.

После осмотра участка улицы 50 лет Октября от улицы Пермякова до улицы Монтажников, двора у дома №31 по улице Севастопольская, снежного полигона в районе проезда "Воронинские горки" депутаты пришли к выводу, что городские службы работают эффективно. Ежедневно на линии находится от 600 до 700 единиц спецтехники, которую увеличивают до 800 машин при сильных снегопадах. Уборку улиц и проездов обеспечивают 597 работников. Вывезено 1,7 млн кубометров снега, что вдвое превосходит аналогичные показатели прошлого сезона.

"Работа коммунальных служб впечатляет своими масштабами. Важно сохранить этот темп. Будем продолжать поддерживать диалог с представителями коммунальных служб и жителями", — отметила председатель гордумы Светлана Иванова.

Депутат Руслан Сабиров рассказал, что каждый сезон контролирует очистку тротуаров и крыш многоэтажек от льда и снега, горожан он попросил и дальше сообщать в приёмную депутата или официальные ресурсы администрации о неубранных местах и опасных сосульках.