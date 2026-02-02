Сбер в три раза снизил цены на GigaChat для бизнеса

Сбер в три раза снизил стоимость использования сервиса GigaChat API. Таким образом, ещё большее количество российских компаний получает возможность воспользоваться всеми преимуществами отечественного генеративного искусственного интеллекта, чтобы повысить свою эффективность и конкурентоспособность на рынке. Снижение цен распространяется на тарифные планы с предварительным приобретением пакетов токенов, тарифы pay-as-you-go (оплата по фактическому использованию), оплату пакетов токенов банковскими картами.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка: