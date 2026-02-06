Кого чаще атакуют мошенники

ВТБ проанализировал портрет россиян, которые в прошлом году подверглись уловкам мошенников. Женщины чаще мужчин страдали от их обмана – 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50/50.

По данным исследования, женщины активнее подвергались атакам мошенников весной, особенно в апреле и мае. Средний возраст увеличился: в 2025 году он составил 48 лет (50 лет среди женщин, 46 лет — у мужчин), год назад – около 40 лет.

Большинство успешных мошеннических операций пришлось на клиентов из густонаселенных регионов. На Москву и Московскую область суммарно приходится 19% всех случаев, на Санкт-Петербург и Ленинградская область — более 7%. В топ-10 регионов по числу инцидентов также вошли Краснодарский край (3%), Свердловская (2,8%), Новосибирская (2,5%), Челябинская (2,5%) области, Ханты-Мансийский АО (2,4%), Пермский край (2,3%), Иркутская область (2,2%) и Республика Башкортостан (2,1%). Минимальное число мошеннических случаев приходится на Воронежскую и Тульскую области.

Дмитрий Саранцев, заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ:

Женщины чуть чаще становятся объектом финансовых атак мошенников потому, что они находятся в центре многих финансовых и семейных решений. Мошенники целенаправленно эксплуатируют их главные качества: заботу о близких и ответственность. Звонок с мольбой о помощи "от ребенка" или сообщение о "блокировке счета" с требованием срочно перевести деньги на "безопасный счет" — это спланированные атаки на их эмоциональное состояние и социальную роль. Современные системы безопасности в реальном времени блокируют подавляющее большинство подозрительных операций. Однако осведомленность и бдительность россиян остаются главным барьером на пути злоумышленников.

Банки запустили программы бесплатного страхования пенсионеров, которая распространяется на клиентов, получающих пенсию в банке. Страхование покрывает случаи, связанные с переходом на фишинговые сайты, переводами средств под влиянием обмана, хищением данных карты, установкой вредоносного ПО, а также кражей наличных, снятых в банкомате. В 2025 году ВТБ возместил пострадавшим клиентам более 200 млн рублей. Также банки реализуют комплексную программу защиты клиентов, которая направлена на выявление атипичного поведения и предупреждение о рисках через все доступные каналы связи.