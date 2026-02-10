Около 3 млн "квадратов" жилья введено в Тюменской области за 2025 год

Почти три миллиона квадратных метров жилья введено в Тюменской области в 2025 году (на 13% больше в сравнении с 2024-м), в стадии возведения находится около четырёх миллионов квадратных метров, сообщил губернатор Александр Моор.

По вводу жилья регион стабильно занимает лидерские позиции. Три года подряд вводится более полутора квадратных метров жилья на человека. Это вдвое выше среднего по стране и позволяет Тюменской области также входить в тройку лидеров.

За последние пять лет в регионе возвели почти 12 миллионов квадратных метров жилья. Сегодня в строительной отрасли работают более 100 застройщиков.