Незаконный вывоз в Таджикистан 2,5 млн рублей пресекли в аэропорту Тюмени

12:00 10 февраля 2026
Тюменские таможенники в аэропорту "Рощино" пресекли контрабанду 2,5 млн рублей, незадекларированные купюры в ручной клади и багаже в Таджикистан попытался вывезти один из авиапассажиров, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Мужчина проследовал в "зеленый" коридор таможенного поста аэропорта, заявив тем самым, что не имеет при себе товаров, подлежащих обязательному декларированию. В ходе таможенного контроля в отношении ручной клади и багажа гражданина сотрудники обнаружили 2,5 млн рублей. При пересчете сумма в долларах США составила более 33 тысяч.

 "Правом Евразийского экономического союза без декларирования разрешено перемещение не более 10 000 долларов США в эквиваленте. В данном случае сумма незаконно перемещенных денег превысила двукратный размер разрешенной нормы и составила, согласно курсу валют, 23 тысячи долларов США", – пояснил заместитель начальника Тюменской таможни Дмитрий Шайдулин.

Сотрудники таможни изъяли более 1,7 млн рублей. В отношении гражданина возбудили уголовное дело - нарушителю грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

