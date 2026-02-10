Югра лидирует в России по работе на платформе обратной связи

Минцифры РФ опубликовало рейтинг регионов по работе в платформе обратной связи, по итогам 2025 года его возглавляет Югра, Тюменская область на 8 месте, Ямал - на 12.



К Платформе обратной связи (ПОС) на Госуслугах подключены 182 тыс. госорганов и организаций со всей страны. В 2025 году они ответили почти на 8 млн обращений и сообщений граждан в ПОС, что в 1,5 раза больше чем в прошлом году. Они провели более 80 тыс. опросов, более 35 тыс. публичных слушаний и общественных обсуждений. Всего в мероприятиях общественного голосования приняли участие более 17 млн граждан.

Минцифры регулярно оценивает работу регионов по внедрению и работе в ПОС по 23 показателям, связанным с подключением органов к платформе, работой с обращениями и проведением мероприятий общественного голосования.

В топ-5 рейтинга вошли Югра, Калужская, Ростовская, Оренбургская области, пятое место делят Башкирия и Ульяновская область. Следующие пять мест заняли Санкт-Петербург, Тульская область, Тюменская область восьмое место делит с Красноярским краем, Липецкая область на девятом месте, на десятом - Вологодская, Новосибирская, Челябинская области и Удмуртия.

Средний балл регионов в 2025 году вырос с 440 до 464. Улучшили свои показатели по работе с обратной связью 50 регионов, ухудшили 26, остались на прежних позициях — 8 регионов.

Самые популярные темы обращений:

— жалобы на качество медпомощи в системе ОМС и направление электронных медицинских документов в личный кабинет

— жалобы на некорректные сведения в электронных выписках из ЕГРН

— проблемы с доступом к информации в региональных электронных дневниках

— жалобы на состояние и ремонт автодорог, вопросы дорожного хозяйства

— проблемы ЖКХ

— вопросы зеленых насаждений и благоустройства территорий — вопросы размещения контейнерных площадок для мусора и уборки ТБО

— жалобы на отопление

— вопросы функционирования системы взимания платы "Платон"

— проблемы с уличным освещением.