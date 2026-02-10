Число отравлений алкоголем в Тюменской области снизилось на 6,7%

По данным токсикологического мониторинга в 2025 году на 6,7% снизилось число отравлений спиртосодержащей продукцией, 75,8% пострадавших - мужчины, большинство из них неработающие трудоспособного возраста. Основная причина отравлений - большое количество алкоголя, например, когда человек выпивает поочередно несколько алкогольсодержащих напитков в течение двух часов, сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.

Тюменцам напоминают, что нельзя пить любые заменители алкоголя, неизвестные спирты, лекарственные препараты, содержащие этиловый спирт, самодельные "спиртные" напитки, предлагаемые случайными лицами. Никогда нельзя определять какой-либо препарат по цвету, вкусу и запаху. Даже однократное употребление суррогатов алкоголя или иных технических жидкостей, может привести к летальному исходу.

Покупать алкогольную продукцию можно только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию.