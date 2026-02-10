Светлана Иванова обсудила с ветераном СВО и волонтером поддержку бизнеса и выпуск книги

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова на личном приеме проконсультировала бывшего участника специальной военной операции, который сейчас занимается бизнесом, о новой мере поддержки. Андрей Кичигин и пять человек под его руководством занимаются пескоструйной обработкой металла и нанесением лакокрасочных покрытий на конструкции, регулярно помогают бойцам СВО — сохраняют фронтовое братство в мирной жизни. За аренду промышленной базы в несезон выходит большая плата.

Светлана Иванова сообщила, что 2 марта начнется приём заявок на получение субсидии для предпринимателей, участвующих в СВО и тех, кто трудоустроил бывших бойцов. В условиях программы предусмотрено возмещение затрат на аренду. "Помочь защитникам Отечества адаптироваться в мирной жизни — это не просто задача органов власти, а моральный долг государства и общества", — считает Светлана Иванова.

Жительница Тюмени Любовь Леньо три года назад объединила других женщин, чтобы помочь бойцам на передовой — вместе они плетут маскировочные сети, готовят балаклавы и другие вещи в центре досуга "Родник". На прием к председателю гордумы она пришла с идеей о создании Книги Памяти героям СВО, в которую предлагается включить имена всех погибших тюменцев. Вместе они обсудили, как можно реализовать идею, кто может в этом помочь.