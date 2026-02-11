Тюменская область заранее начала подготовку к новому пожарному сезону

Тюменская область заранее начала подготовку к новому пожсезону, такая заблаговременная организация работы была отдельно отмечена 10 февраля на всероссийском селекторном совещании под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева.

"Подготовка к сезону уже идёт в практической плоскости. Разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров по всем лесничествам. Сводный план тушения внесён во ФГИС Лесного комплекса и проходит процедуру согласования. Уже заключены контракты на выполнение авиационного мониторинга лесов. Скорректированы маршруты и кратность авиапатрулирования с учётом анализа возгораний прошлых лет. Так, в нынешнем пожсезоне будут действовать 4 маршрута общей протяженностью почти 2,2 тысячи км", - сообщили в деплеса ТО.

Напомним об итогах 2025 года. За сезон было зафиксировано 34 лесных пожара на 206 га. Все они ликвидированы в первые сутки после обнаружения. На территории области работают 104 камеры видеонаблюдения, которые круглосуточно отслеживают пожарную обстановку. Совершенствование системы "Ясень-Веб" позволило сократить время идентификации возгораний до 80 минут (при нормативе 180). Филиалы Тюменской авиабазы и Тюменского управления лесами оснащены современной радиосвязью - приобретено 521 радиостанция и установлено 14 ретрансляторов.

Помимо тушения тюменских пожаров, лесопожарные формирования Тюменской авиабазы в прошлом сезоне потушили 21 пожар на площади более 11 тысяч га в Бурятии и Карелии. В Тюменской области участвовали в ликвидации 70 ландшафтных пожаров общей площадью около 2 тысяч га.