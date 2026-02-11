Моор узнал, как участники "Время героев" Квасов и Кочергин развивают свои карьерные треки

Губернатор Тюмеской области Александр Моор встретился с участниками президентской программы "Время героев" Виктором Квасовым и Евгением Кочергиным, для которых он является наставником, чтобы узнать как складывается у них мирная жизнь и карьера.

Кавалер трёх орденов Мужества Виктор Квасов работает заместителем директора департамента молодёжной политики Тюменской области, входит в общественный совет региональной образовательной программы для героев СВО "Боевой кадровый резерв". Он считает, что в рамках программы "Время героев" получил колоссальный багаж знаний. Сейчас готовится к защите выпускной квалификационной работы.

Кавалер трёх орденов Мужества и медали "За отвагу", капитан ВДВ Евгений Кочергин на стажировке по программе "Время героев" ознакомился с работой департаментов регионального правительства, облдумы, побывал в муниципалитетах. Считает полученную информацию полезной для себя как для будущего управленца.

"Как наставник, поделился с ребятами профессиональным опытом, пожелал нашим героям успехов в работе на благо Тюменской области и России. Ещё раз убедился, что программа "Время героев" и наш региональный проект "Боевой кадровый резерв" не только помогают участникам СВО найти свой путь в мирной жизни, но и работают на укрепление кадрового потенциала региона и страны", - прокомментировал итоги встречи Моор.