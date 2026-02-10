Тюменская облдума и спикер парламента открыли в МАХ официальные каналы

Для расширения каналов прямой связи с жителями региона и оперативного информирования о работе парламента председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов запустил официальный канал в отечественном мессенджере MAX.

В своих публикациях спикер облдумы будет делиться информацией о законодательной деятельности парламента, проектах законодательных инициатив, направленных на развитие региона, работе депутатского корпуса, важных событиях в жизни области. "Буду рассказывать о нашей законодательной деятельности, социальных и благотворительных проектах Тюменской областной думы, о работе в избирательных округах. MAX – это отечественная и перспективная платформа. Уверен, у сервиса – большое будущее. Поддерживаю его развитие", - отметил Фуат Сайфитдинов.

На платформе МАХ начал работу и канал Тюменской областной думы. В нем будет публиковаться информация о заседаниях, и мероприятиях регионального парламента, принятых законопроектах, а также официальные комментарии депутатов. Канал в мессенджере MAX дополняет уже существующие официальные страницы в других социальных сетях, делая коммуникацию более доступной и удобной.