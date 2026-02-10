Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram

17:50 10 февраля 2026
Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан", - говорится в сообщении ведомства о работе Telegram.

