Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram

Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
"По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан", - говорится в сообщении ведомства о работе Telegram.
