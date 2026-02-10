На тюменских дорогах за январь погибло 20 человек

18:38 10 февраля 2026
В январе в Тюмеской области произошло 177 ДТП, в них погибли 20 человек, 293 человека получили ранения. Сотрудники Госавтоинспекции продолжат проводить массовую разъяснительную работу, информируя водителей об опасных участках дорог, где уже случались ДТП, а также о выборе скорости в сложных погодных условиях, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Каждое шестое ДТП произошло с участием детей-пассажиров, погибли 2 ребенка, 39 детей травмированы. Автоинспекторы активизируют разъяснительную работу с родителями-водителями, в том числе у детских садов и поликлиник. 

Водителям, перевозящим детей, будут вручены более 15 тысяч памяток, призывающих перевозить детей в удерживающих устройствах и применять "детский режим", при перевозке детей, предусматривающий аккуратное вождение, снижение скорости и опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу.

