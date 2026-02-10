Банки сокращают первый взнос

Кредитные организации упрощают условия получения рыночной ипотеки, снижая минимальный первоначальный взнос сразу на треть. Правда, новые параметры доступны для заёмщиков с подтверждённым доходом, но при этом действуют для покупки широкого спектра недвижимости: квартир, апартаментов, таунхаусов, готовых домов, земельных участков, машино-мест и кладовых помещений. Для зарплатных клиентов банки и раньше держали минимальный первый взнос на приемлемом уровне. А для клиентов без подтверждённого дохода первый взнос так и остаётся высоким.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ:

Многие заёмщики слишком долго откладывали покупку квартиры по объективным причинам и теперь начинают действовать, рассчитывая на рефинансирование в будущем. Мы хотим поддержать таких клиентов и дать им необходимую гибкость: внести разумный минимум сейчас, сохранив финансовую подушку на будущее.

Ранее банки снизили ставки по рыночной ипотеке — на 3,3 процентных пункта. Минимальный уровень с учётом дисконтов теперь от 19,3% годовых на покупку жилья и от 19,6% на рефинансирование.