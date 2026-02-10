Тюменские многоквартирные дома хотят сделать безопаснее

Перспективу перевода домов с потенциально опасного газоснабжения на более безопасную электрику обсудили в департаменте ЖКХ Тюменской области. В совещании приняли участие специалисты из администраций Тюмени, Ялуторовска, Фонда капитального ремонта, сотрудники газо- и электроснабжающих компаний.

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев:

Обсуждаем 8 многоквартирных домов в Тюмени и Ялуторовске, где некоторые жители ещё продолжают готовить пишу на газовых плитах. В этих домах подходит срок ремонта общедомовых газовых сетей. Если хотя бы в одну из квартир не удастся попасть, то новую систему невозможно будет запустить. А это вопрос безопасности. Мы уже разработали нормативную базу, чтобы помочь жителям перевести их дома на усиленное электроснабжение. Это безопаснее и в итоге дешевле для каждого жителя. В Тюмени два таких дома уже есть.

Прежде чем отключить старую газовую трубу, в доме усилят проводку. В местах общего пользования проложат новые мощные кабели. Дома будут подключать от двух независимых источников электроснабжения, что фактически ликвидирует возможность аварийных отключений. Расходы возьмёт на себя Фонд капитального ремонта Тюменской области, пояснили в департаменте ЖКХ.

После капремонта безопасность проживания вырастет в разы, а расходы на коммунальные услуги снизятся (тариф в домах с электроплитами гораздо ниже). Вопрос перехода многоквартирных домов от газовых сетей необходимо решать комплексно и системно, уверены эксперты. В ближайшее время органы местного самоуправления проведут ряд собраний, чтобы заручиться поддержкой жителей.