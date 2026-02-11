Каким специалистам в Тюмени предлагают зарплату в 0,5 млн рублей

За февраль 2026 года в Тюменской области было открыто более 2,2 тысячи вакансий с зарплатами в 200 и выше тысяч рублей при средней в регионе зарплате в 76 тысяч рублей. Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали вакансии и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее высокую зарплату в феврале.

Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают машинистам (11% от всех вакансий с доходом 200 тыс. руб.), водителям (9%) и сварщикам (7%) в таких отраслях, как "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование" (25%), "Услуги для бизнеса" (6%), "Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие" и "Перевозки, логистика, склад, ВЭД" (по 5%).

В топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Тюменской области входят:

♦ врач оториноларинголог-хирург, до 500 000 ₽ за месяц, на руки;

♦ директор филиала, от 500 000 ₽ за месяц, на руки;

♦ руководитель отдела продаж, от 500 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;

♦ агент в спн "Связи", от 500 000 ₽ за месяц, на руки;

♦ партнёр по развитию B2B-продаж, от 500 000 ₽ за месяц, на руки;

♦ менеджер по коммерческой недвижимости в СК, от 450 000 ₽ за месяц, на руки;

♦ директор портфеля проектов, от 400 000 ₽ за месяц, на руки;

♦ агент по продаже расходных материалов для ЛПУ, от 375 000 ₽ за месяц, на руки;

♦ региональный представитель в УрФО, от 350 000 ₽ за месяц, на руки;

♦ врач стоматолог-ортопед, от 350 000 до 1 500 000 ₽ за месяц, на руки.