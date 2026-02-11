Антимонопольщики проверяют обоснованность тарифов на ЖКУ в Тюменской области, Югре и на Ямале

С начала февраля 2026 года центральный аппарат ФАС России проводит проверки в отношении органов регулирования Тюменской области, Югры и Ямала на предмет экономической обоснованности расходов, которые включены в тарифы. Речь идет о сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, указано на сайте ФАС.

"С 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2%, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг, при этом без полного учета повышения, а всего на 1,7%. Важно, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно. При этом на основании появления в средствах массовой информации и поступивших обращений граждан о росте тарифов выше указанного показателя ФАС России и её территориальные органы проведут контрольно-надзорные действия", - говорится в сообщении.

В планах на проверку у ФАС также Сахалинская область, Псковская область и Республика Удмуртия. Кроме этого, в течение года территориальные органы ФАС России проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.