Битва нейросетей и умов: разработчики сойдутся в профессиональном соревновании

ВТБ и ИТ-холдинг Т1 запустили соревнование специалистов по анализу данных, искусственному интеллекту и машинному обучению Data Fusion Contest 2026. Его участники из России и стран СНГ смогу проявить себя в решении кейсов финансового сектора. Ежегодный проект способствует росту профсообщества и становится площадкой для обмена опытом и развития ИИ-технологий в бизнесе. Конкурс пройдет по 30 марта 2026 года, призовой фонд составляет 3 млн рублей.

Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования — старший вице-президент ВТБ:

Это возможность проверить, как разные подходы к машинному обучению работают на сложных прикладных бизнес-задачах. Для нас важно находить сильные решения и одновременно развивать культуру открытого обмена знаниями. В этом году мы вновь добавили образовательную задачу и специальную номинацию для открытых проектов.

Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1:

Мы видим, что с каждым годом растет как уровень участников, так и практическая ценность решений, разработанных в рамках турнира. Именно такие инициативы помогают ускорять внедрение технологий ИИ и формировать сильную экспертизу на рынке.

Data Fusion Contest 2026 будет включать в себя три задачи. Участникам необходимо классифицировать неподтвержденные операции клиентов банка на основе обезличенных данных, провести многокритериальную классификацию для 41 финансового продукта и подготовить наилучший план маршрутизации с учетом различных ограничений. Разработчики могут представить свои решения сразу во всех направлениях или же сфокусироваться на решении какой-то одной задачи. Открыта и специальная номинация, в рамках которой жюри выберет лучшие открытые решения по трем задачам, опубликованные участниками до завершения испытаний. Награждение победителей состоится 8–9 апреля в Москве.