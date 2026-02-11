Около 10 тысяч тюменцев состоят на учете из-за алкоголизма

Около 10 тысяч человек в Тюмеской области состоят на учете из-за алкогольной зависимости, но в целом год от года динамика положительная, сообщила на пресс-конференции в ТЛ психиатр-нарколог, заведующая диспансерным отделением ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер" Оксана Конищева.

По словам эксперта, в регионе становится меньше алкогольных отравлений, меньше смертельных исходов, снижается количество выпитого на душу населения - по итогам 2025 года это 10,5 литров. Молодежи в статистике тоже год от года меньше, как как новое поколение сознательно выбирает трезвый образ жизни, чтобы реализоваться в карьере, учебе и спорте.

В целом по России статистика тоже положительная. Ссылаясь на свежие данные Всемирной организации здравоохранения, Конищева рассказала, что в рейтингах 2010 года Россия по алкоголизации населения находилась на 4 месте, сейчас - на 29.