Специалисты предостерегают от самостоятельного и бесконтрольного приема антидепрессантов

Одной из причин роста спроса на антидепрессанты стала активная реклама и медийный образ "таблетки от всех невзгод". Кандидат психологических наук Александр Белобородов связывает это с влиянием массовой культуры:

"Крупные западные фармкомпании нередко заказывают рекламу своего товара в популярных фильмах или сериалах... Так применение таблеток от всех невзгов и стало модным, современным трендом массовой культуры".

Психолог отмечает, что к депрессивным состояниям приводит чрезмерное увлечение соцсетями, из-за которого возникает дефицит дофамина. Человек попадает в "дофаминовую яму", теряя интерес к реальной жизни. При этом Белобородов напоминает, что такие препараты вызывают зависимость и должны приниматься строго под наблюдением врача: "От антидепрессантов, как и от любого психотропного препарата, появляется зависимость, поэтому их необходимо принимать под наблюдением доктора".

О медицинских рисках предупреждает и врач функциональной диагностики Светлана Бесчастнова. Помимо влияния на ЖКТ, препараты могут изменять уровень холестерина и глюкозы, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Люди „любят“ заменять лекарства БАДами или витаминами, думая, что „волшебная витаминка“ вреда точно не принесет, но это не так. В причинах нестабильного состояния нужно разбираться со специалистом, а не принимать препараты бесконтрольно", — подчеркивает Светлана Бесчастнова.