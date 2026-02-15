Причины роста цен на овощи назвал эксперт

Килограмм огурцов и томатов в среднем обходится покупателям от 300 рублей, а в регионах Сибири и Дальнего Востока ситуация еще острее: цены начинаются от 500 рублей за килограмм.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин отмечает, что ключевым фактором является специфика зимнего производства. Климат России не позволяет выращивать эти культуры в открытом грунте, что делает рынок зависимым от сложных тепличных технологий.

Высокая стоимость тепличных овощей обусловлена огромными расходами на электроэнергию, необходимую для систем досвечивания в зимний период. К этому добавляется рост цен на упаковку и транспортные услуги. Ситуацию осложняют и внешние факторы: если раньше дефицит частично закрывался дешевым импортом, то сейчас логистические цепочки нарушены.

"Поскольку в России импортные поставки под влиянием санкций, а также усложнения и разрыва налаженных логистических и производственных цепочек существенно ограничены или вовсе прекращены, рынок вынужден идти на компромисс, задействуя тепличный способ выращивания... В конечном итоге, все бремя дополнительных затрат ложится на плечи потребителя", — поясняет Дмитрий Морковкин.

Эксперт также добавляет, что цены на оставшийся импорт сильно зависят от колебаний валютного курса, а розничные сети добавляют свою маржу к цене агрохолдингов, что еще сильнее бьет по кошельку граждан, - сообщает КП-Тюмень.