Из Абатского округа в зону спецоперации передали УАЗ и мотоцикл

Гуманитарный груз собрали для бойцов специальной военной операции жители Абатского округа. На фронт отправили автомобиль УАЗ, кроссовый мотоцикл, комплект специализированных колес, маскировочные сети и маскхалаты, окопные свечи, теплые носки, варежки и гостинцы из дома, сообщает региональное объединение участников и ветеранов СВО "Держава".

По традиции во время отправки провели митинг. Глава округа Игорь Васильев выразил признательность волонтерам и всем неравнодушным жителям за их значимый вклад в поддержку земляков на передовой. Вместе с председателем общественной организации "Держава" по Абатскому округу Андреем Першиным он вручил удостоверение ассоциации ветеранов и нагрудный знак земляку Владимиру Зыкову. Напутственное слово и молитвы передал бойцам настоятель Храма святых апостолов Петра и Павла, иерей Дмитрий Ядыкин, - сообщает Тюменская линия.