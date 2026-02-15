Опытная тюменская огродница объяснила, каких микроэлементов чаще всего не хватает растениям

Именно от микроэлементов зависит, каким будет урожай: сладким, крупным, здоровым или водянистым и больным.

Цинк отвечает за сахар в плодах и защиту от засухи. Молибден спасает от нитратов и повышает витамин С. Кремний – это броня: укрепляет клетки, защищает от болезней и холода. Бор нужен с первых дней жизни, особенно после заморозков.

Марганец и железо правят фотосинтезом: без них листья бледнеют и сохнут. Магний гонит питание к плодам и семенам. Йод – природный антисептик: глушит грибок и вирусы, будит иммунитет.

Дефицит любого из них – это сигнал. Восполнять потери лучше не под корень, а по листу. Опрыскивание раз в две недели работает быстрее и точнее. Микроудобрения (например, Цитовит, Аквамикс, Феровит) можно и нужно мешать с иммуностимуляторами вроде Эпина, - сообщает Тюменская область сегодня.