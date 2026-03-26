Яндекс запустил межгород по маршруту Тюмень-Екатеринбург

В сервисе "Межгород" в Яндекс Go появилось межрегиональное направление такси из Тюмени в Екатеринбург и обратно. Для пассажира такая поездка обойдется дешевле, чем на "Экономе" в том же направлении, а водитель сможет заработать больше за счет дальних заказов, сообщили в пресс-службе компании.

Машину можно заказать заранее, выбрав день и время подачи — сервис предложит цену и зафиксирует ее. Максимальный срок предзаказа — за 3 дня до поездки, минимальный — за 2 часа. Водитель приедет по адресу, указанному в приложении, и довезет до нужного места в другом городе. Поехать можно одному, с семьей или друзьями — весь салон будет в распоряжении пассажиров. С собой можно взять больше багажа, чем на других видах транспорта. В стоимость поездки также включены остановки — суммарно до 10 минут, например, чтобы размяться в дороге или сделать небольшой перекус.