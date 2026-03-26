Раненому участнику боевых действий доплатят положенные 400 тысяч рублей

Прокуратура Казанского района провела проверку по обращению 32-летнего местного жителя о нарушении его права на получение единовременной выплаты.

Участник специальной военной операции в июне 2025 года получил ранение, в местной соцзащите ему назначили минимальную региональную выплату - 100 тыс. рублей, хотя все медицинские документы и справки, подтверждающие тяжесть ранения и основания для назначения выплаты в максимальном размере 500 тыс. рублей.

В ходе прокурорской проверки военнослужащему доплатили положенные 400 тысяч рублей, а начальника территориального управления социальной защиты за нарушение внесли на представление.