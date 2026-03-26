Годовая инфляция в Тюменской области снизилась до 5,2%

Цены в Тюменской области (без автономных округов) в феврале по сравнению с январем выросли на 0,7%. При этом годовая инфляция замедлилась с 5,6% в январе и составила 5,2%. Это ниже, чем в целом по стране, сообщили в Отделении по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

В феврале снизились цены на молочную продукцию, сливочное масло и сыры. Это произошло из-за увеличения выпуска молока в целом по стране, расширения производства сыров в частных сыроварнях региона. В то же время выросли цены на куриные яйца. В течение 2025 года производители снизили цены на них практически до себестоимости из-за значительного расширения производства и насыщения внутреннего рынка. Подорожали огурцы, помидоры, овощи борщевого набора. Аграрии переносят в цены рост своих затрат на коммунальные услуги, содержание овощехранилищ и тепличных комплексов. Также стали дороже импортные яблоки, груши, лимоны, сладкий перец. Причина – увеличение затрат поставщиков продукции на логистику.

Из непродовольственных товаров подорожали средства связи, телерадиотовары, планшеты и ноутбуки, бытовая химия: ретейлеры учли повышение НДС. Из-за укрепления рубля, расширения предложения товаров, предпраздничных акций и распродаж снизились цены на парфюмерию и косметику.

В сфере туризма по причине высокого спроса подорожали поездки в Египет и Турцию, отдельные страны Юго-Восточной Азии, Черноморское побережье России. А в региональных здравницах цены на путевки, наоборот, снизились – спрос в феврале на отдых был ниже, чем в январе.

Годовая инфляция в целом по России в феврале замедлилась до 5,9%. По прогнозу Банка России, инфляция в 2026 году снизится до 4,5–5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4%. Подробнее об инфляции в Тюменской области в феврале 2026 года читайте в информационно-аналитическом материале на сайте Банка России.