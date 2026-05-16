Мнемотехники для пожилых: как тренировать память в "серебряном" возрасте

Приемы, которые помогают эффективнее запоминать информацию, осваивают тюменцы "серебряного" возраста в Региональном центре активного долголетия.

Психолог Яна Куликова рассказала о системе Шед – технике для запоминания небольших наборов цифр: дат, пин кодов, номеров машин. Принцип прост: нужно составить фразу, где количество букв в каждом слове соответствует цифре в последовательности. Лучше, если фраза будет смешной и нелепой – так ее проще запомнить. Например, для пароля 3627 подойдет фраза "Кот бегает по болотам" (3–6–2–7 букв). Ноль в последовательности заменяют словом из 10 букв.

Мнемотехники работают и с буквенными кодами. Знакомые с детства фразы – тоже примеры таких приемов: "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан" помогает запомнить цвета радуги, а "Мы Все Знаем – Мама Юли Села Утром На Пилюли" – планеты Солнечной системы.

Яна Куликова поясняет: "Чем необычнее и эмоциональнее образ, тем легче разуму за него зацепиться. Метод ассоциаций задействует сразу несколько отделов мозга, что позволяет создавать более прочные нейронные связи".

Участники занятий отмечают и психологический эффект. Надежда Петровна делится: "Мнемотехники дали мне „крючочки“, за которые цепляется информация. Теперь я легче запоминаю последовательность дел, и это вернуло мне уверенность в себе". А Галина подчеркивает важность коллектива: "Главное – коллектив. Он у нас дружный. Вот и хожу уже четвертый год. Здесь – головоломки, сканворды, много интересного, да еще и подруги".

Мероприятия для жителей Тюмени 55+ проходят по адресу: г. Тюмень, ул. Солнечный проезд, 10/1 (отделение по профилактике возрастных изменений и психологической помощи), - сообщает Тюменская область сегодня. Подробнее можно узнать по телефонам: 8 (3452) 64 66 16, 64 66 62.