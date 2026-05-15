Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тобольском

Транспортной прокуратурой организована проверка по факту аварийной посадки самолета в Тюменской области.

По предварительным данным, 15 мая 2026 года в 15:03 по местному времени экипаж воздушного судна RALL авиакомпании "Капитал Джет", выполнявший полет по лесопатрулированию, совершил аварийную посадку на удалении 75 км к юго-востоку от г. Тобольска в болотистой местности (между населенными пунктами Вагай и Черное Вагайского района).

На борту воздушного судна находились пилот и летчик-наблюдатель, которые в результате инцидента не пострадали.

Для эвакуации экипажа вылетел вертолет Ми-8 АО"ЮТэйр-Вертолетные услуги".

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.