Исполнение областного бюджета за 2025 год обсудили в Тюменской облдуме

На очередном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам депутаты рассмотрели проект закона "Об исполнении областного бюджета за 2025 год".

Директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов сообщил, в целом кассовые расходы областного бюджета в ушедшем году составили более 312 млрд рублей или 91% от годового назначения. Из них 36 млрд направлено на реализацию региональных составляющих национальных проектов. Здесь исполнение от плана – 100%. Более 172 млрд рублей или 67% в общем объёме кассовых расходов – расходы социального характера.

"51 723 млн рублей – расходы на мероприятия программы по развитию образования. Указанные средства направлены на получение общедоступного, качественного, дошкольного, общего и профессионального образования. За счёт указанных ассигнований создавалась современная комплексная инфраструктура системы образования в нашей области, осуществлялась организация питания учащихся, обеспечение социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей и многое другое. Необходимо отметить, что в течение отчётного периода введено в эксплуатацию один детский сад и четыре школы", - сказал Михаил Таранов.

45 632 млн рублей – расходы на развитие здравоохранения. "Средства, направлены на обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению. Здесь и оказание высокотехнологической помощи, и обеспечение медикаментами льготных категорий граждан, а также укрепление материально-технической базы учреждений", - пояснил глава департамента.

52 541 млн рублей – расходы на реализацию программ социальной политики. Своевременно и в полном объёме обеспечены выплаты социальных пособий, денежных компенсаций и других мер соцподдержки населения.

14% от расходов бюджета, или 36 млрд рублей – расходы на создание и развитие общественной инфраструктуры.

55 840 млн рублей – на мероприятия программы "Сотрудничество". В рамках программы оказывалось предоставление медицинской помощи, финансировались расходы социального характера, осуществлялось строительство инфраструктуры.

Выполнены обязательства перед органами местного самоуправления. Объём межбюджетных трансфертов составил более 74 млрд рублей. Ассигнования освоены на 97%.

Говоря о доходах бюджета, Михаил Таранов сообщил, что в отчётном периоде поступило 244 млрд рублей. Годовой план выполнен на 89%, поступления налоговых и неналоговых доходов за отчётный период – 230 млрд. Исполнение годового плана 88% от назначения.

По налогу на прибыль организаций проценты выполнения плана 78%, что обусловлено сложившейся экономической конъюнктурой.

"В завершение отмечу, что в отчётном периоде было обеспечено штатное финансирование всех расходов бюджета. Все социальные и контрактные обязательства выполнялись своевременно и в требуемых объёмах. По итогу года объём коммерческих заимствований составил 39 500 млн рублей. Практически мы уложились в первоначальный план на фоне снижения доходов бюджета, а это порядка 30 млрд, и на фоне того, что кратно выросли расходы в рамках приоритетных задач, которые мы решаем сейчас. Поэтому итоги исполнения бюджета можно расценивать как вполне удовлетворительные", - резюмировал Михаил Таранов.

Члены комитета решили рекомендовать депутатам принять в первом чтении проект закона и рассмотреть во втором чтении на заседании регионального парламента.