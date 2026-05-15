Следователи раскрыли дело об убийстве девушки в Тобольске в 1992 году

Утром 24 октября 1992 года на улице в городе Тобольске было обнаружено тело 22-летней девушки с колото-резаным ранением шеи и следами удушения, найти убийцу тогда не удалось - дело раскрыли только сейчас, в обвиняемых - 56-летний житель Югры, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

В ходе совместной работы следователей СК России и оперативных сотрудников уголовного розыска МО МВД России "Тобольский" были проанализированы материалы уголовного дела, дополнительно допрошены свидетели и проведен ряд судебных экспертиз. Было установлено, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый мужчина 1970 года рождения. После убийства он выехал за пределы Тюменской области и проживал в Югре. После задержания фигуранта доставили в город Тобольск, где предъявили обвинение. На допросе он признал вину в совершении убийства и детально описал обстоятельства преступления. Выяснилось, с девушкой он познакомился в кафе, бил пьян, пригласил ее к себе домой, по дороге они поссорились - мужчина достал нож и нанес удар в область шеи девушке, после задушил ее же платком.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.