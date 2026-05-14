Жители Тюмени, Краснодара и Ростова на квартиры в новостройках берут ипотеки на 28 и более лет

Средний срок ипотечного обременения в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Тюмени приблизился к предельному лимиту в 30 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на bnMAP.pro.

Аналитики платформы изучили ипотечные сделки с новостройками в российских городах-миллионниках и Тюмени по итогам первого квартала. Оказалось, что самфе долгие по выплате ипотеки берут в Краснодаре - 28 лет и 8 месяцев, Ростове-на-Дону - 28 лет и 4 месяца) и Тюмени- 28 лет и 1 месяц). "Во всех трех городах показатель превысил 28 лет, что означает оформление большинства кредитов на предельно возможные сроки", - говорится в сообщении.

В среднем срок ипотечного обременения в городах-миллионниках составил 27 лет. При этом даже в городах с минимальным средним сроком обременения по ипотеке этот показатель все равно превышает 25 лет. В Волгограде - 25 лет и 6 месяцев, в Нижнем Новгороде - 25 лет и 7 месяцев, в Самаре и Воронеже – по 25 лет и 10 месяцев.

"Покупатели стараются снизить ежемесячный платеж за счет увеличения срока кредита. Кроме того, почти во всех городах-миллионниках, кроме Москвы и частично Петербурга, почти весь объем предложения составляет массовый сегмент, а для покупателей такого жилья ипотека является практически единственным инструментом, который позволяет купить квартиру", - добавляется в сообщении.