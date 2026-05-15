В Тюменской области спрос на ипотеку со Сбером вырос почти вдвое

В Тюменской области с начала 2026 года около 4 тысяч семей приобрели собственное жильё с помощью ипотеки Сбера, это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Общая сумма жилищных кредитов в январе-марте текущего года достигла 15,8 млрд рублей.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Для нас в Сбере принципиально важно, чтобы покупка квартиры или дома не превращалась в череду сложных формальностей. Поэтому мы последовательно совершенствуем цифровые сервисы Домклик, которые позволяют подобрать и приобрести недвижимость, даже если объект в другом городе, без поездок и в удобное время. Весь процесс мы делаем прозрачным, понятным и комфортным. При этом ипотека от Сбера в своих масштабах обеспечивает стабильный спрос на новое жилье, поддерживая рост строительного комплекса регионов, развивая инфраструктуру и повышая инвестиционную привлекательность территорий.

Ожидаемо наибольшей популярностью в январе-марте 2026 года пользовалась "Семейная ипотека", в регионе на нее пришлось 76,8% объема всех выданных кредитов, однако год назад показатель был выше и составлял 88,7%. Доля ипотеки на вторичное жилье без господдержки от общего объёма выдач за год увеличилась с 4,8% до 11,2%. Средняя сумма жилищного кредита в Тюменской области составила 4,1 млн рублей (рост — на 1%).

Возрастной портрет ипотечного заемщика за год практически не изменился. Чаще всего за ипотекой по-прежнему обращаются люди от 26 до 45 лет — на них приходится более двух третей всех выдач.

