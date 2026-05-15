Тюменцам рассказали, когда завершится ремонт моста на улице Дамбовской

Мост на улице Дамбовской в Тюмени ремонтируется с 2025 года, это вызывает ежедневные затруднения для автомобильного и общественного транспорта - ситуация на контроле, сообщил замглавы Тюмени, директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.

По словам Сорокина, ремонт моста предусматривает большие трудозатраты. Что было возможно, максимально отработали с подрядчиками в рамках сроков. Сейчас ведется укладка асфальтобетона в направлении ж.р. Лесобазы. Затем специалисты перейдут на другую сторону.

"Согласно контракту работы на мосту по улице Дамбовской должны быть завершены до 30 августа, но подрядчики планируют сдать объект раньше – ориентировочно до конца июля. Движение по мосту будет открыто в обе стороны", - сообщили в администрации города.