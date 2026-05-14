Акатуй, Сабантуй и Курултай отпразднуют в Тюменской области в июне и июле

Лето в Тюменской области — время ярких национально-культурных праздников. Афишей ключевых событий июня и июля поделился Комитет по делам национальностей.
6 июня пройдет областной Чувашский национальный праздник Акатуй, участникам обещают песни, танцы, обряды и яркую культурную программой.
12 июня объединяет культуры народов региона областной фестиваль "Мост дружбы", в программе - концерт, национальные подворья и традиционные игры.
20 июня состоится областной Сабантуй - традиционный татарский праздник с национальными играми, борьбой корэш, угощениями и выступлениями творческих коллективов.
18 июля пройдет областной Курултай - посвященный казахской культуре праздник с насыщенной концертной и этнокультурной программой.
