Более 1,6 тыс жителей Тюменской области пострадали от клещей за неделю

На 12 мая в медорганизациях Тюменской области зарегистрировано 4153 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 1059 - дети до 17 лет, неделей ранее сообщалось о 2 547 обращениях, в том числе 642 по поводу присасывания к детям.

Также за неделю выявлено три новых случая заболевания клещевым энцефалитом и один - клещевым боррелиозом. Всего на 12 мая в регионе 5 случаев энцефалита и 2 - боррелиоза.

На 12 мая вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 110 397 человек, из них 41 360 - лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 39 374 - дети до 14 лет.

В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха населения, кладбищах, на территориях образовательных, оздоровительных, медицинских учреждений в апреле начато проведение акарицидных обработок. На сегодня обработано более 4600 га, проводится контроль качества обработок.

Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, применение акарицидно-репеллентных средств.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.

В этом году сезон, по данным Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, начался 2 марта. С начала эпидсезона года исследовано от населения 802 клеща, обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 2,6% клещей, возбудитель клещевого боррелиоза в 25,8 % клещей.