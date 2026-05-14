Силовики провели в Югре спецоперацию "Анаконда"

Сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии Югры во взаимодействии с Госавтоинспекцией в рамках спецоперации "Анаконда" на дорогах округа проверили более 3,6 тысячи транспортных средств и около 4 750 граждан. За нарушения правил дорожного движения составлено свыше 330 административных протоколов.
"Основная цель операции — исключение проникновения на территорию региона террористически и экстремистски настроенных лиц, транспортировки средств совершения диверсионно-террористических актов и наркотических средств, выявление преступлений в области незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также пресечение административных правонарушений", - пояснили мероприятие в пресс-службе Росгвардии ХМАО.
