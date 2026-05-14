Свыше двух тысяч гектаров общественных пространств обработали от клещей в Тюмени

В Тюмени на сегодня от клещей обработано 2084,88 га (81,6% от общей площади), или 2998 объектов (82,5% от общего числа объектов): территории общего пользования, школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, культуры, кладбищ, городских лесов, многоквартирных домов и садоводческих обществ. Центр гигиены и эпидемиологии и другие специализированные организации по энтомологическому контролю приступили к проверке эффективности акарицидных обработок, выполненных на 3–5-й день, 15-20-й день.

"Работа по акарицидной обработке территорий будет продолжена в полном объёме и акцентирована на завершение работ в кратчайшие сроки с учетом погодных условий", - сообщают в администрации города.

В Тюмени первое обращение в инфекционную больницу по поводу клещей зафиксировано 23 марта. С этого дня до 10 мая число обращений выросло до 1 827 человек, в том числе детей до 17 лет – 406; до 14 лет – 336; до 7 лет – 131. В Тюмени зафиксирован один случай заболевания клещевым энцефалитом и один – болезнью Лайма (боррелиоз). Предположительно (по заполненным анкетным данным) на территории непосредственно города число случаев присасывания составляет 462, или 25,27% от общего числа обратившихся.