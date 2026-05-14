Председатель Тюменской облдумы поднялся на 21 пункт в рейтинге "Медиалогии"

Компания "Медиалогия" опубликована медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за апрель 2026 года, председатель Тюмеской облдумы Фуат Сайфитдинов в нем занял 26 место, поднявшись за месяц вверх на 21 строку.

Рейтинг построен по медиаиндексу, в котором учитываются несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.