Родственников красноармейца Леонида Кичкова ищут тюменские поисковики

24 апреля при проведении поисковых работ у деревни Печище Маревского района Новгородской области поисковым отрядом "Долг" (г. Киров) найден боец Красной армии, а при нем – солдатский медальон. В капсуле обнаружены три бумажных вкладыша и все они хорошо сохранились. Благодаря специалистам лаборатории "Солдатский медальон" надписи на бланках были прочитаны.

Фамилия: Кичков

Имя: Леонид

Отчество: Иванович

Год рождения: 1923

Место рождения: г. Тюмень

Предположительно, боец воевал в составе 130 стрелковой дивизии.

По данным информационной системы "Память народа", Леонид Иванович пропал без вести в апреле 1942 года. Сведения о родственниках: Кичкова М.И.

"Областной поисковый центр им. Артура Ольховского просит помощи в поиске родных бойца. Информацию можно направить на электронную почту: poiskoviki72@yandex.ru или по тел.: +7 (3452) 29-02-55. Телефон для связи: +7 (919) 517-09-12, Юлия Ожегова", - сообщила сотрудник "Пионера" Елизавета Бордюженко.