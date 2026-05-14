Матерям двух подростков-водителей в Тюмени пришлось объясняться с ГАИ

Двух несовершеннолетних водителей-"бесправников" вчера задержали сотрудники Госавтоинспекции в Тюмени, ля выяснения обстоятельств на место вызвали их матерей.

17-летний водитель на "ВАЗ 2107" остановлен на ул.Академика Сахарова. Приехал с другом из Нижней Тавды в Тюмень "на пару дней". Автомобиль купил друг, лишенный права управления транспортом за пьяное вождение, на учет в Госавтоинспекцию не поставил. В присутствии матери несовершеннолетний водитель привлечен к административной ответственности за езду без водительского удостоверения и за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке. Автомобиль помещен на спецстоянку.

16-летний школьник-"бесправник" на квадроцикле задержан на ул. Ленина, 65. Его мать рассказала автоинспекторам, что ключи от квадроцикла сын нашел дома сам и уехал кататься без разрешения. Несовершеннолетний водитель привлечен к административной ответственности за езду без прав, за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке и за управление транспортом без мотошлема. Квадроцикл эвакуирован на специализированную стоянку.