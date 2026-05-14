Суд обязал подростка выплатить другу 1 млн рублей за простреленный глаз

В октябре 2025 года во время игры в гостях у знакомых несовершеннолетний Ефим получил проникающее ранение левого глаза из пневматического пистолета. Кирилл, считая, что оружие стоит на предохранителе, произвёл выстрел, в результате чего подросток полностью потерял зрение на один глаз.

Ефим был экстренно госпитализирован, перенёс несколько операций, однако зрение восстановить не удалось. Согласно заключению экспертов, травма признана тяжким вредом здоровью.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с Кирилла К. в пользу Ефима Б. 1 000 000 рублей, а в пользу его матери Ларисы Б. — 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ответчик и его законный представитель признали вину частично, считая размер компенсации завышенным.

Суд, изучив все обстоятельства дела, удовлетворил исковые требования частично: с Кирилла К. взыскано 1 000 000 рублей в пользу Ефима Б. и 300 000 рублей в пользу Ларисы Б., а также государственная пошлина в доход бюджета. В случае отсутствия у несовершеннолетнего доходов взыскание будет производиться с его законного представителя до достижения Кириллом совершеннолетия или появления у него достаточных средств.