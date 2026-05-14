В Тюменской области обследуют 3,4 тыс га горельников

В 2026 году в Тюменской области предстоит обследовать 3 400 га пострадавших от пожаров лесов, мероприятия проходят согласно федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

С начала года обследовано 238 гектаров горельников, работы идут в Вагайском, Армизонском и Тюменском лесничествах. Самый большой объём намечен в Вагайском округе — свыше 672 га. Почти пятая часть плана здесь уже выполнена.

Лесопатологическое обследование — это оценка состояния леса после пожара: специалисты определяют степень повреждения деревьев, выявляют участки с усыханием, поражением вредителями и болезнями.

По итогам обследований в повреждённых насаждениях назначают санитарно-оздоровительные мероприятия: выборочные или сплошные рубки, уборку неликвидной древесины. Это позволяет не допустить распространения болезней и повысить пожарную безопасность леса.

После санитарных мероприятий планируются работы по сохранению, защите и восстановлению лесов. Так шаг за шагом пострадавшие участки возвращают к жизни.